Milli Takım'da gösterdiği performansla parmak ısırtan Melih Demiral, bu sezon başında transfer olduğu Juventus'ta forma şansı bulamıyor. Milan'ın da transfer etmek istediği milli oyuncu için yeni iddialar geliyor...

İngiliz basınında çıkan habere göre; Premier Lig'in dev takımları Manchester United ile Arsenal, Merih Demiral'ı devre arasında almak istiyor. Merih'in de Juventus'ta süre alamaması sebebiyle bu tekliflere sıcak baktığı kaydedildi.