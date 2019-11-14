A Milli Takım, İzlanda'yla 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilerken kritik maçta inanılmaz bir an yaşandı. 82. dakikada Gylfi Sigurdsson'un soldan kullandığı kornerde arka direğe hareketlenen Magnusson'un kafa vuruşunda kaleci Mert Günok'u geçen topu Merih Demiral kafayla çizgiden çıkardı. Magnusson, dönen topa yeniden kafayla vurdu. Bu kez de kale sahasındaki Mert gole izin vermedi. Merih'in çizgideki hayat veren müdahalesi tüm Türkiye'ye rahat bir nefes aldırırken yıldız oyuncu herkesin beğenisini kazandı.