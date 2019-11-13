Juventus'un 21 Eylül'de Verona'ya karşı oynadığı maçtan sonra bir daha siyah beyazlı formayı giymeyen Merih Demiral ara transfer döneminde takımdan ayrılabilir. Calcio Mercato'nun haberine göre; 22 yaşındaki oyuncu ile Milan, Arsenal ve Atletico Madrid ilgileniyor.

Haberde, sezon başında 18 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a katılan 22 yaşındaki stoperin ilk 11'de oynamasının beklenmediğini ancak De Ligt'la birlikte Chiellini ve Bonucci'nin yedeği olması beklendiği kaydedildi. Ancak Merih A Milli Takım'daki başarılı maçlarına karşın Juventus'ta sadece 1 kez forma giyebildi.

Öte yandan Merih'in peşinde olan Avrupa devlerinin 35-40 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.