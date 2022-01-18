DKMP 1. Bölge Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğü teknik personellerinin İpsala ve Enez arasında bulunan Meriç Deltası'nda yaptığı çalışmalarda, su kuşlarının üreme ve beslenme alanları göller, sazlıklar, çayırlıklar, çeltik alanları, söğüt ve ılgınlar gözlemlendi.