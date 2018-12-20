"PROJELERİMİ KABUL ETMEDİLER"

Galaya katılan popçu Edis, filmin bir sahnesinde şarkısının kullanıldığından bahsetti. Şarkıcı olmadan önce oyunculuk yaptığını söyleyen Edis, “Galaya gelmemin sebebi bir sahnesinde benim bir parçamı kullanmaları. Ben de ilk önce oyunculuk yaptım. Bu sektöre oyunculuk ile geldim. Bazı yönetmenlere projeler götürdüm ama kabul etmediler” dedi.