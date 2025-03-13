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        Haberler Magazin Meriç Aral: Bebek sürpriz oldu - Magazin haberleri

        Meriç Aral: Bebek sürpriz oldu

        Eşi Serkan Keskin ile ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Meriç Aral, hamileliği hakkında ilk kez konuştu. Aral; "Ben ilk öğrendiğimde çok mutlu oldum ve heyecanlandım. Şaşkınım biraz da alışmaya çalışıyorum. Bizim için de sürpriz oldu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 08:12 Güncelleme: 13.03.2025 - 08:12
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        "Bebek sürpriz oldu"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Meriç Aral, Bebek'teki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Kendisi gibi oyuncu olan Serkan Keskin ile evli olan ve geçtiğimiz günlerde erkek bebek beklediğini duyuran Aral, hamileliği hakkında ilk kez konuştu.

        Meriç Aral; "Ben ilk öğrendiğimde çok mutlu oldum ve heyecanlandım. Şaşkınım biraz da alışmaya çalışıyorum. Bizim için de sürpriz oldu diyebilirim. Çok mutlu olduk, Serkan da çok mutlu oldu. Sağlıkla kucağımıza alalım onu bekliyoruz" diyerek gülümsedi.

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        "BAZI ŞEYLERİ YAŞAYARAK ÖĞRENME TARAFTARIYIM"

        Elinde çiçeklerle görüntülenen Meriç Aral; "Bir arkadaşım çiçekçi. Bana çiçek getirmiş sağ olsun. O yüzden elimde çiçeklerle çıktım. Şimdi çocuğumla ilgili ufak ufak hazırlıklarımız da başladı. Sürekli sosyal medyada karşıma hamilelik süreciyle alakalı şeyler çıkıyor. Bu konuda çok bilgi öğreneyim isteyen birisi değilim. Bazı şeyleri yaşayarak öğrenme taraftarıyım" dedi.

        "İSMİNE KARAR VERMEDİK"

        Meriç Aral, daha sonra; Bizim kız - erkek düşünmemiz gibi bir şey olmadı. Zaten cinsiyetimiz de belli oldu. Bir erkek çocuğumuz olacak ama henüz ismine karar vermedik. Zaten siz buluyorsunuz, öğreniyorsunuz hemen ismini de bulduğumuzda. Ben saklamam zaten ben de söylerim" ifadelerini kullandı. Aral, ayrıca doğumun İstanbul'da gerçekleşeceğini söyledi.

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        #Meriç Aral
        #Serkan Keskin
        #bebek
        #hamilelik

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