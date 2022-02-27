Merhum başbakan Erbakan kabri başında anıldı

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen anma etkinliğinde Zeytinburnu Merkezefendi Camii'nde kılınan sabah namazının ardından merhum Erbakan için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Sabah namazının ardından Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrine ziyarette bulunan gruptakiler, burada merhum Erbakan için dua okudu.