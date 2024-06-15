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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Merhamet Hikâyeleri' İKSV Galaları'nda

        'Merhamet Hikâyeleri' İKSV Galaları'nda

        Yorgos Lanthimos'un merakla beklenen, yıldızlarla dolu yeni filmi Merhamet Hikâyeleri (Kinds of Kindness), vizyona girmeden önce, özel bir ön gösterim için, 1 ve 2 Temmuz'da İKSV Galaları'nda izleyiciyle buluşacak. Biletler satışa çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 00:02 Güncelleme: 15.06.2024 - 00:02
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        'Merhamet Hikâyeleri' İKSV Galaları'nda
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları, 11 dalda Oscar adayı olan ve Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan kazanan Zavallılar'ın (Poor Things) yönetmeni Yorgos Lanthimos’un yeni filmi Merhamet Hikâyeleri’ni vizyona girmeden önce GetirAraç sponsorluğuyla sinemaseverlerle buluşturuyor. Dünya prömiyerini mayıs ayında Cannes Film Festivali'nde ana yarışmada yapan ve Jesse Plemons'a En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandıran filmin yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie ve Hunter Schafer yer alıyor. Filmin müzikleri ise Zavallılar'ın da müziğini besteleyen Jerskin Fendrix imzalı.

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        Lanthimos’un senaryosunu Köpek Dişi ve The Lobster'da işbirliği yaptığı Efthimis Filippou ile birlikte yazdığı Merhamet Hikâyeleri, farklı öyküler anlatan "üç parçalı bir masal" olarak tanımlanıyor. Hkâyeler, hayatının kontrolünü ele geçirmeye çalışan çaresiz bir adamı, denizde kaybolan karısının geri döndüğünü ancak farklı biri gibi göründüğünü fark eden bir polis memurunu ve özel yeteneklere sahip birini bulmaya kararlı bir kadını izliyor.

        Merhamet Hikâyeleri vizyondan önce 1 Temmuz Pazartesi akşamı saat 21.00’de Kadıköy Sineması’nda; 2 Temmuz Salı akşamı saat 21.00’de Atlas 1948’de izleyiciyle buluşacak.

        Merhamet Hikâyeleri biletleri, passo.com.tr, ile İKSV gişeden ( 15-19 Haziran ve Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) alınabilir.

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        #İKSV Galaları
        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #Kinds of Kindness
        #Merhamet Hikâyeleri
        #Emma Stone
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