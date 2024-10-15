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        Haberler Ekonomi Otomobil Mercedes-Benz'in She’s Mentoring programı ilk mezunlarını verdi - Otomobil Haberleri

        'She’s Mentoring' ilk mezunlarını verdi

        Mercedes-Benz'in genç kadınları sosyo-ekonomik olarak güçlendirmek ve kariyer yolculuklarında desteklemek amacıyla hayata geçirdiği She's Mentoring Programı, ilk dönemini tamamladı. Geleceğin kadın liderlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen 7 ay süren mentorluk programının 9 Ekim'de düzenlenen kapanış etkinliğinde mezunlara sertifikalar özel bir törenle takdim edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 08:44 Güncelleme: 15.10.2024 - 08:45
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        'She's Mentoring' ilk mezunlarını verdi
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        Mercedes-Benz'in, genç kadınları sosyo-ekonomik olarak güçlendirmek ve kariyer yolculuklarında desteklemek amacıyla hayata geçirdiği She’s Mentoring Programı, ilk dönemini tamamladı.

        Program boyunca mentorların rehberliğinde gelişim göstererek kariyerlerinde emin adımlarla ilerleyen katılımcılar, özel bir törenle buluştular. 3 farklı kategoride birinci olarak seçilen mentiler, toplamda 1 milyon TL’lik para ödülünün sahibi oldu.

        Mercedes-Benz’in Mart ayında başlattığı She’s Mentoring programı, mentorlar eşliğinde genç kadınların liderlik becerilerini geliştirmelerini ve iş dünyasında daha etkin bir şekilde var olmalarını hedefliyor.

        47 İLDEN 521 BAŞVURU

        Türkiye’nin 47 ilinden 521 başvuru alan programa seçilen 31 genç kadın, yedi ay boyunca alanında öncü isimler ile birebir çalışma fırsatı elde etti. Mentorlar, bu süreçte deneyimlerini ve bilgilerini mentilere aktararak onların projelerini geliştirmelerine yardımcı oldular.

        Programın sonunda jüri değerlendirmesiyle “Sürdürülebilirlik”, “İnovasyon & Teknoloji” ve “Yaratıcı Endüstriler” olmak üzere üç kategori altında belirlenen kazananlar, geleceğin liderleri olma yolunda önemli adımlar attılar. 9 Ekim’de düzenlenen She’s Mentoring Programının Ödül Töreni’nde, programın mezunlarına sertifikaları özel bir törenle takdim edildi.

        Konuya ilişkin konuşan Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli, "Genç kadınların kariyer yolculuklarında attıkları cesur adımlara tanıklık etmek bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu. Program boyunca gösterdikleri özveri ve azimle mentorlarımızın rehberliğinde önemli ilerlemeler kaydeden tüm katılımcılarımızı ve programın bu yılki kazananlarını yürekten tebrik ediyorum. Gelecek yıllarda daha fazla kadınının başarı yolculuklarına eşlik etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

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