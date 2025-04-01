'Mercaniye Çok Yaşa' ENKA Sanat'ta

ENKA Sanat, tiyatro sahnelerimizin en özgün ve üretken kalemlerinden biri olan Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı, Tiyatro Hayali’nin yeni oyunu 'Mercaniye Çok Yaşa'yı tiyatroseverlerle buluşturuyor. Emrah Eren’in yönettiği 'Mercaniye Çok Yaşa', neşeli oyunbazlığı, izahsız mizahı, şarkılarındaki dönem tınıları, sirto’su, longa’sı, sirtaki’si, marşları ve ibretlik karakterleriyle izleyiciyi Osmanlı'nın son dönemlerine doğru tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

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Erdem Akakçe, Sevil Akı, Bülent Çolak, Bihter Dinçel ve Fatih Koyunoğlu’nun rol aldığı oyun, Osmanlı’nın son döneminde, yüzüp yüzmeyeceği belirsiz donanma gemisi Mercaniye’nin kaptanı Asaf Kaptan’ın mücadelesi üzerinden bir devrin kapanışını ele alıyor.'Mercaniye Çok Yaşa' 7 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda seyirciyle buluşacak.