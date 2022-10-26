"KANYON VE ÇEVRESİNDE RENK CÜMBÜŞÜ YAŞANIYOR"

İlçedeki Mercan Kanyonu'nun çok güzel bir yer olduğunu belirten Gündüz, şöyle konuştu:

"Kanyonun bir tarafında orman diğer yanında ise kahverenginin tonlarına sahip kayalıklar bulunuyor. Kanyon içerisinde akan akarsuyun etrafı birçok renge bürünmüş. Sonbahar olması nedeniyle de kanyon ve çevresinde renk cümbüşü yaşanıyor. Meşe ağaçları, kavaklar, yeşeren otlar ve çiçek açan vargitler doğaya güzellik katıyor. Gezerken çok mutlu oldum ve güzel fotoğraflar çektim."