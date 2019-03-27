Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde eski eşinden "Kendisi ve annesine kötü muamele ve şiddet uyguladığı" gerekçesiyle şikayetçi olduğunu açıklayan eski manken Meral Kaplan, konu hatırlatılınca, "Bununla ilgili konuşmak istemiyorum. İnşallah tatlı bir şekilde biter. Daha yeni kendime geldim. En büyük destek, bu konuları çok konuşmamak ve güzel enerji göndermek... Karşı taraf ne yaparsa yapsın affetmek. Affetmek karşıya da o iyi enerjiyi gönderir. İnsanlar uzlaşır diye düşünüyorum" dedi.