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Haberler Magazin Meral Çetinkaya: Fazla ayakta duramıyorum - Magazin haberleri

Meral Çetinkaya: Fazla ayakta duramıyorum

'Tchaikovsky’s Wife' (Çaykovski'nin Karısı) adlı filmi izleyen ve sinema salonunda görüntülenen 78 yaşındaki Meral Çetinkaya, "Belim ağrıyor. Herhalde yaşlılıktan dolayı... Fazla ayakta duramıyorum" dedi

Giriş: 14.04.2023 - 09:10 | Güncelleme: ABONE OL
Meral Çetinkaya: Fazla ayakta duramıyorum - Magazin haberleri
"Fazla ayakta duramıyorum"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Meral Çetinkaya, Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Usta oyuncu, 'Tchaikovsky’s Wife' (Çaykovski'nin Karısı) filmini izledi.

"FAZLA AYAKTA DURAMIYORUM"

Basın mensuplarıyla sohbet eden 78 yaşındaki Meral Çetinkaya, "Belim ağrıyor. Herhalde yaşlılıktan dolayı... Fazla ayakta duramıyorum. Bu aralar sinema filmi çok izleyemediğim için 'Çaykovski'nin Karısı'nı izlemek istedim ama bende haberlik bir şey yok" diyerek, espri yaptı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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