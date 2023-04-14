"FAZLA AYAKTA DURAMIYORUM"

Basın mensuplarıyla sohbet eden 78 yaşındaki Meral Çetinkaya, "Belim ağrıyor. Herhalde yaşlılıktan dolayı... Fazla ayakta duramıyorum. Bu aralar sinema filmi çok izleyemediğim için 'Çaykovski'nin Karısı'nı izlemek istedim ama bende haberlik bir şey yok" diyerek, espri yaptı.