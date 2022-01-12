Onur ödüllerinin sahipleri belli oldu

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İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere 2022'de takdim edilecek Sinema Onur Ödülleri'nin sahipleri belirlendi.

Meral Çetinkaya

Festivalin Sinema Onur Ödülleri bu yıl iki değerli oyuncuya, Meral Çetinkaya ile Gülsen Tuncer'e verilecek. Ödüller, 7 Nisan gecesi yapılacak 41'inci İstanbul Film Festivali Açılış Töreni'nde sunulacak.

Gülşen Tuncer