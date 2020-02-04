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İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'de Türk askerlerinin şehit olmasının ardından Ukrayna ziyaretini iptal etmemesine tepki gösterdi.

"Maalesef yeni haftaya kahreden haberlerle girdik. Ortadoğu coğrafyasında oynanan çirkin satrancın yeni hamleleri 8 kahramanımızı daha aramızdan kopardı" diyen Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Sana ve hükümetinin üstüne düşen görev açık ve nettir. Gök kubbeyi mehmedimizi toprağa düşüren alçakların başına yıkın. Bir an önce gerekeni yapın" ifadelerini kullandı.

DEPREM VERGİLERİ

Konuşmasında toplanan deprem vergilerine de değinen İYİ Parti lideri şunları söyledi:

"Milletimiz tüm sıkıntılarına, acılarına rağmen vakur duruşunu bozmuyor. Bu milletimizin devletine inancına zerre taviz vermemesindendir. Bu bir fıtrat meselesidir. Elazığ'da hayatları altüst olan vatandaşlarımız binbir sıkıntıyla uğraşıyor. 'Deprem paralarını ne yaptınız' diye soruyor. Sözüm ona gereken yere harcamışlar, neresi belli değil. Belli ki Elazığ'a harcamaya gerek duymamışlar. Elazığ'da incelenen 14 bin binadan 1800'ü için yıkım kararı çıkarıldı. Allah aşkına bu kadar mı emanet yaşıyoruz biz? Bugün vermeseniz bile yarın mutlaka hesabını vereceksiniz. Tarih göstermiştir ki bundan kaçışınız yok."

KIZILAY'A BAĞIŞ

Başkentgaz'dan Kızılay'a üzerinden Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar aktarılmasını eleştiren Akşener, "Biz Kızılay'ı her felakette ısıtan battaniye, kötü gün dostu biliriz. Bu 8 milyon dolar kimin parası, vatandaşın parası. Emekliye, çalışana verilmeyen zam orada, EYT'lilerin, çiftçilerin hakkı orada..." dedi.