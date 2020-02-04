İdlib şehitleri uğurlanıyor

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Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin saldırısında şehit düşen askerlerin naaşları memleketlerine uğurlanmaya başlandı.

Suriye'nin İdlip kentinde saat 01.13 sırasında rejim güçleri tarafından yapılan saldırıda 1’i sivil, 8 asker şehit olurken, 13 asker de yaralandı.

Uzman Onbaşı Uğur Katran, Uzman Onbaşı Gökhan Orhan, Uzman Çavuş Halil Demir ve Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler'in naaşları Hatay Havaalanı'ndaki basına kapalı olarak gerçekleşen törenle memleketlerine gönderildi.

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar ve beraberindeki komutanlar ile il protokolünün katıldığı törenin ardından şehitlerin naaşları, kara ve havayolu ile memleketlerine uğurlandı.

Diğer şehitlerin de cenazeleri memleketlerine uğurlanmaya devam ediliyor.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, bakanlığın Twitter adresinden "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlığıyla, Piyade Uzman çavuşlar Halil Demir ve Şükrü Özler, İstihkam Uzman Çavuş Serkan Deprem, Ulaştırma Uzman çavuşlar Uğur Katran ve Gökhan Orhan, Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız ile İstihkam Onbaşı Uğur Kurt'un fotoğraflarını paylaştı.

Hulusi Akar, "Silah arkadaşlarımız, 3 Şubat 2020 tarihinde İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu atışı saldırısında şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de TSK'nin Twitter adresinden yayımladığı mesajla şehit askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Dün İdlib'de düzenlenen saldırıda 7 askerle, tır şoförü İsmail Akatay şehit olmuştu.

AKAR'DAN AÇIKLAMA: BİLGİ VERİLDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son olayda da intikalin bir gün öncesinden yani dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de Rusya tarafındaki ilgili personele bildirildiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu iletişim ve bilgilendirmelere rağmen, tüm bu önlemlere rağmen, rejim tarafından gece saat 01.13’te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır. Talimatlar doğrultusunda ve meşru müdafaa çerçevesinde oradaki unsurlarımız tarafından rejim hedeflerine karşı anında gerekli mukabele misliyle gösterilmiştir. Şu ana kadar 54 rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgilere göre şu ana kadar 76 rejim mensubu, askeri etkisiz hale getirilmiştir. Diğer taraftan da bizim şehit ve yaralılarımız var" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HERKES YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ BİLSİN

Resmi temaslada bulunmak üzere Ukrayna'da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hain saldırıya ilişkin, "Temenni ederim ki Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde herkes yükümlülüğünü bilsin ve bu yükümlülük çerçevesi içinde burada çalışmaları sürdürelim" dedi.

RUSYA: GÖRÜŞME OLABİLİR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rus ve Türk askeri yetkililer sürekli temas halinde. Yüksek düzeyde herhangi bir görüşme yapılmadı. Liderlerin isteği üzerine en kısa zamanda görüşme kararlaştırılabilir." ifadelerini kullandı.