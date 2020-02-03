AA

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 asker ile 1 sivilin şehit olduğunu açıkladı. Acı haber şehitlerin memleketlerine de ulaştı.

GAZİANTEP'TE 2 ŞEHİT

AA'nın haberine göre, rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler ile Uzman Çavuş Uğur Kurt'un Gaziantep'teki ailelerine acı haber ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, Onur Şükrü Özler'in (24) merkez Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi'ndeki evine giderek, şehit annesi Canan Abo'ya acı haberi verdi. Şehit annesi Canan Abo ile yakınları gözyaşı döktü. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Uğur Kurt'un (25) merkez Şahinbey ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki acı haberi alan yakınları gözyaşı döktü. Baba Abdurrahman Kurt ile anne Döndü Kurt'u, askeri yetkililer ve yakınları teselli etti.

Şehit Uğur Kurt'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit evlerinin bulunduğu sokaklara Türk bayrakları asıldı.

ŞEHİT EVİNİN SOKAĞINA TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

İdlib'te şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serkan Deprem'in Osmaniye'de yaşayan ailesine şehadet haberi verildi. İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner ve sağlık ekipleriyle, Düziçi ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan babaevine gelerek, baba Cemal ve anne Yeter Deprem'e acı haberi verdi.

Şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Serkan Deprem'in, izinli gelerek ailesini ziyaret ettiği, anne ve babasının yanında bir süre kalıp, 2 gün önce görev yerine döndüğü öğrenildi.

Evli ve 2 yaşında bir çocuk babası olan şehidin, Düziçi'nde yapılacak cenaze töreninin ardından toprağa verileceği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR'A DA ŞEHİT HABERİ ULAŞTI

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan'ın Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı. İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yasin Evcin ile askeri yetkililer, Gökhan Orhan'ın (26) Ece Mahallesi Gülhan Sokak'taki evine giderek anne Fatma Orhan'a oğlunun şehadet haberini verdi. Acı haberi alan Fatma Orhan, fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra apartmana itfaiye ekiplerince, Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberinin duyulmasının ardından evin önüne gelen şehidin arkadaş, dost ve akrabaları, Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua etti.

Öte yandan, Manisa'nın Soma ilçesinde çalışan şehidin babası Ali Orhan ve Antalya'da çalışan ağabeyi Abdullah Orhan'ın ilçeye gelmek için yola çıktığı bildirildi.

AKSARAYDA'DA DA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız'ın Aksaray'daki ailesine acı haber verildi.

Askeri yetkililer, Piyade Uzman Onbaşı Yıldız'ın (25) babası Ata Yıldız'ın Paşacık Mahallesi'ndeki evine giderek acı haberi verdi.

Şehidin yakınları gözyaşı döktü, sinir krizi geçirenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

Şehidin baba ocağı ile evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Yıldız'ın evli ve bir kız çocuğu babası olduğu belirtildi. Şehidin annesi Kıymet Yıldız'ın eylül ayında hayatını kaybettiği öğrenildi.

TIR ŞOFÖRÜ DE ŞEHİT OLDU

Esad rejimi güçleri tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen sivil TIR şoförü İsmail Akatay'ın (34),acı haberi de Hatay Reyhanlı'daki ailesine ulaştı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esad rejiminin gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit düşen TIR şoförü İsmail Akatay'ın acı haberini ailesine Kaymakam Ali Cancan, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Garnizon Komutanı J. Binbaşı Abbas Çelik verdi. 3 çocuk babası şehit Akatay'ın evi bayraklarla donatıldı. Şehit Akatay'ın ne zaman defnedileceği konusunda ise henüz açıklama yapılmadı.