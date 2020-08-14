Menopozda ateş basması nasıl geçer?

Kadınların menopoz süresince yaşamış oldukları ve sık sık tekrarlanan ateş basması menopozun belirtileri açısından doğaldır. Vazomotor olarak adlandırılıan ateş basması bazı semptomların ortaya çıkması ile yaşanmaktadır. Bu ateş basmaları en az bir kaç yıl sürmesi ihtimalini taşımaktadır. Bazen de daha fazla uzayabilir. Bazen ilk yıllarda görülmese de sonradan ortaya çıkabilmektedir. Bu ateş basmalarının nedeni tam olarak bilinmemesine rağmen vücudun ısı sisteminin bozulması ile ortaya çıkması ihtimali üzerinde durulmaktadır. Vücuttaki ısı düzeninin bozulması ile özellikle geç saatlerde ve gece ortaya çıkabilmektedir. 3-5 dakikalık bir süreçtir ve sonrasında kaybolur.
Genelde ateş basmaları vücudun üst kısmında yüz, göğüs ve kafada ortaya çıkar. Bu yüzde kızarma, sıcaklık hissi, üşüme, kollarda uyuşma, titreme, nabız yükselmesi, uyuşukluk hissi ve halsizlik gibi belirtiler vermektedir. Genelde %80 civarındaki kadında bu durum bir yıllık bir süreçle devam etmektedir. Ateş basmaları 60 yaşlarına ve hatta 70 li yaşlara kadar devam edebilir, ihtimalleri söz konusu olmaktadır. Bu biraz kültürel alt yapıya ve beslenme alışanlıklarına göre değişiklikler göstermektedir. Tedavi ihtiyacı gereken durum her kadında ortaya çıkmayabilir. Sık sık görülmenin yanında gün içinde bir kez de görülebilmektedir.
Ateş basmaları; kütürel etkilerle ve beslenme alışanlıkları ile artabilir. Fiziksel olrak hareketsiz yaşamakta etkenleri artırır. Kilolu kişilerde daha sık görülür ve erken başlaması ve geç bitmesi ihtimali yüksek olmaktadır.
Ateş basması nasıl geçer?
Ateş basmasına neden olan durumları kişi belirlemeli ve bu durumlarda olmaktan kaçınmalıdır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!