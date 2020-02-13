Menopoz yaşı nasıl hesaplanır?

13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Menopozun kaç yaşında olacağına dair herhangi bir test mevcut değildir. Ancak annenin yaşadığı menopoz yaşı olarak baz alınabilmektedir. Genetik olarak ailenin kadınlarının ortalama menopoza girdiği yaşlarda olması ihtimali söz konusu olmaktadır. Menopoz her kadının yaşaması gereken doğal bir süreçtir. Artık bu durumda daha mantıklı bir şekilde bakabilme ve kabullenme durumu önemlidir. Bu şekilde bakılması halinde daha sağlıklı bir süreç olması açısından kadınların kendilerini hazırlaması daha iyi ve rahat bir menopoz süreci yaşamaya etken olabilecektir.
Adet döneminin 12 ay boyunca kesilmesi ve hormonların azalması durumu olan menopoz dönemi; yumurtalık fonksiyonları sona erer ve östrojen hormonu salgılanması düşme gösterir ve doğurganlık özelliği sona erer.
Kendiliğinden herhangi bir tıbbi uygulama işlemi yapılmadan adetin kendiliğinden kesilmesi süreci doğal menopozdur. Doğal menopoz yaşı 42-50 yaşa kabul edilir. Batıda bu yaş 51 dir. Türkiye’de ise; 40-50 yaş aralığında ortaya çıkmaktadır.
Bazı durumlarda kadınların erken menopoza girdikleri de görülmektedir. 35 yaşı ve nadiren öncesinde herhangi bir neden olmaksızın menopozun olması ihtimali de vardır. Erken yaşta oluşan menopoz durumu kadının psikolojik olarak daha büyük yıkım yaşamasına neden olabilmektedir. 54-55 yaş sonrasında ortaya çıkması halinde geç menopoz olarak tanımlanmaktadır.
Menopoz sonucunda östrojen hormonun düşüşe geçmesi vajinal kuruluk ve kemik erimesi gibi değişimlerin olması süreci vardır. O nedenle bazı önlemler alınarak beslenmede kalsiyum alımı artırılmalı ve bir hekim tarafından yönlendirilecek önlemler alınabilmelidir.
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