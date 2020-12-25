MENİNGOKOK HASTALIĞI NEDİR?
Hastalık meningokok adlı bakterilerden kaynaklanır. Hastalık menenjit (beyin ve omuriliğinin koruyucu zarlarının iltihabı) ve kan zehirlenmesi olarak kendini göstererir, çoğunlukla her ikisi birden görülür.
Meningokok hastalığı ender görülür. Hastalık çok az bulaşıcıdır, bu nedenle ender olarak birden fazla kişide görülür. Ama hastalık tehlikelidir ve üzerinde önemle durulmalıdır.
Erken tedavi ile hastaların çoğu tamamen iyileşebilir.
MENİNGOKOK HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?
Hastalık başlangıçta nezleye (soğuk algınlığına) benzeyebilir. 24-48 saat içerisinde ateş 38 - 40° C ´ye çıkabilir. Ateş birden bire ortaya çıkabilir ve soğuk titremeler ve kramplar buna eşlik edebilir. Şiddetli baş ağrısı, kusma, yeme ve içme isteksizliği sık görülür. Hasta kişi uyuşuk veya huzursuz, ağrılar içerisinde ve sinirlidir , ve belki bilinç bulanıklığı yaşar.
Meningokok hastalığı deride kırmızı yada mor noktalar yada lekeler olarak görülen kanamalara da sebep olabilir. Bazı hastalarda ensede ve sırtta sertlik görülebilir, bu hastalarda başı öne eğmek çok ağrılı ve zordur.
1 yaşın altındaki bebeklerde belirtiler biraz farklı olabilir. Çocuklar daha az hareketli olabilir, yeme ve içmede isteksizlik, en ufak dokunmada ağlama, gittikçe artan uyku hali ve kusma görülebilir.
Meningokok hastalığı bir kaç saat içinde gelişebilir. Bu sebeple hasta kişinin durumu ağırlaşırsa, derhal tıbbi yardım alın.
Tedavi Meningokok hastalığı hastalar hastaneye yatırılarak tedavi edilir. Hastalanma döneminde erken tedavi başlatılırsa, hastalık hemen hemen her zaman taf şifa ile tedavi edilebilir.
Meningogkok hastalığı genellikle tek bir vaka olarak görülür. Ancak ara sıra aynı evde, yada aynı bölgede yaklaşık aynı zamanlarda birden fazla kişide görülür.
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