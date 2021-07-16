Menemenspor'a Portekizli sol kanat

İngiliz devi Liverpool'un altyapısında forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak Forest Green Rovers, Portekiz'de Arouca, Mısır'da ise Harras El Hodoud ve son olarak Tala'ea El Gaish kulüplerinde oynadı. Gomes, geçen sezon Mısır Ligi'nde sadece 3 maçta görev aldı.

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