TFF 1'inci Lig'de son 3 maçını kaybeden Menemenspor evinde Manisa Futbol Kulübü'nü ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek rahat nefes aldı. Sarı-lacivertliler 50'de Ahmet Sağat'la öne geçerken, Rasheed 70'te farkı ikiye çıkardı. Menemenspor bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken, Manisa FK İise üst üste 2'nci yenilgisini alıp 9 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada orta alandan yüklenen Manisa FK’de, Orgill’in pasıyla ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Anıl Koç, topu soluna çekip şutunu attı, kaleci Batuhan Şen topa ayaklarıyla müdahale ederek golü önledi.

22. dakikada sol kanattan yüklenen Menemenspor’da, Rasheed’in pasıyla ceza sahasına giren Mete Çelik, sol çaprazdan şutunu attı ancak kaleci Birkan Tetik topu kornere çeldi.

35. dakikada orta alandan atak yapan Manisa FK’de, Anıl Koç’un soldan yaptığı ortada ceza sahasında yükselen Sadi Karaduman kafa vuruşuyla topu kale önüne çevirdi, Orgill topa dokunsa da meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

38. dakikada orta alandan atağa çıkan Menemenspor’da, Emre Özer’in uzun pasında topla buluşan Pote, topla birlikte ceza sahasına girdi, sol çaprazdan kaleyi yoklayan Pote’nin şutunda kaleci Birkan Tetik topu kurtardı.

51. dakikada sol kanattan gelişen Menemenspor atağında Rasheed, ceza sahası sağ çaprazında bulunan Ahmet Sagat’ı gördü. Topla buluşan Ahmet Sagat, ceza sahası çizgisinin önünden topu soluna çekip sol ayağıyla attığı şutta topu ağlarla buluşturdu. 1-0

70. dakikada sol kanattan atak yapan Menemenspor’da Ahmet Sagat’ın pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Rasheed, plase vuruşla topu kalenin sağından filelere gönderdi. 2-0