Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Emre Kargın, İbrahim Bozbey, Hasan Hüseyin Tetik

Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Domgjonas, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 84 Murat Elkatmış),Olatunbosun, Adamu (Dk. 46 Murat Erdemir),Taşkın Çalış, Şeref Özcan (Dk. 70 Kamara),Tayfun Aydoğan, Akanbi (Dk. 90+5 Kubilay Türk Yılmaz)

Altay: Burak Öğür, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Lokman Gör, Özgür Özkaya, Regattin (Dk. 90+1 Berkay Sülüngöz),Scuk (Dk. 46 Ziya Alkurt),Yılmaz Özeren, Kappel (Dk. 71 Erhan Çelenk),Harun Alpsoy (Dk. 62 Yekta Kurtuluş),Paixao (Dk. 62 Gnanduillet)

Goller: Dk. 12 Akanbi (Menemenspor),Dk. 71 Özgür Özkaya, Dk. 81 Yılmaz Özeren (Altay)

Kırmızı kartlar: Dk. 89 Erhan Çelenk (Altay),Dk. 90+9 Olatunbosun (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Adamu, Dk. 31 Domgjonas, Dk. 56 Rıdvan Koçak, Dk. 90+5 Akanbi (Menemenspor),Dk. 66 Özgür Özkaya, Dk. 90+9 Yekta Kurtuluş (Altay)