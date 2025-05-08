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        Menemen FK - Vanspor maçı CANLI İZLE - HT Spor Canlı İzle

        2. Lig'de play-off 1. tur maçında Menemen FK ile Vanspor karşılaşıyor. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmalarda galip gelen takım 2. tura yükselecek. Menemen FK - Vanspor maçı HT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Taraftarlar, "HT Spor Canlı İzle - HT Spor TV Frekans Bilgileri - HT Spor TV Canlı Yayın Linki" anahtar kelimelerini aratıyor. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 11:46 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:18
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        Menemen FK - Vanspor maçı CANLI İZLE
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        Nesine 2. Lig'de play-off 1. tur maçları oynanıyor.

        Play-off 1. tur maçında Menemen FK ile Vanspor karşılaşıyor.

        Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmalarda galip gelen takım 2. tura yükselecek.

        Menemen FK - Vanspor maçı HT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

        Yayın saati: 20.00

        2. LİG'DE NELER OLDU?

        Kırmızı Grup'ta Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor'u 6-0 yenerek şampiyon oldu ve Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

        Beyaz Grup'ta ise deplasmanda İskenderunspor'u 1-0 yenen Sarıyer, şampiyonluğunu ilan ederek üst lige çıktı.

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        Kırmızı Grup'ta Giresunspor ve Ülkea Nazillispor'un ardından düşen 3. takım, deplasmanda Ankara Demirspor'a 4-0 yenilen Diyarbekirspor oldu.

        PLAY - OFF

        Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, ligi 2. sırada bitirerek doğrudan 3. tura kaldı.

        Kırmızı Grup'ta ise Karacabey Belediyespor, adını play-off'a yazdıran son ekip oldu.

        Play-off'ta ikinci ve üçüncü tur, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İki grupta adını finale yazdıran takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. ekip olmak için tarafsız sahada final maçına çıkacak.

        Play-off ilk tur maçları 8 Mayıs Perşembe günü, ikinci tur müsabakaları 12-16 Mayıs'ta, üçüncü tur mücadeleleri 22-26 Mayıs'ta ve final 1 Haziran Pazar günü oynanacak.

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        D-Smart: Kanal 79

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