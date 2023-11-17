Menakıbname nedir? Türk edebiyatında ve anadolu sahasında yazılan menakıbnameler ve yazarları

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Başta sözlü edebiyatın bir ürünü olan menakıbnameler, zaman içinde yazıya dökülmüş ve din büyükleri, kahramanlık gösteren kişilerin hikayelerini kaleme alma bir geleneğe dönüşmüştür. Peki, bir Divan edebiyatı düzyazı türü olan menakıbname örnekleri nelerdir? İşte, tüm detaylar...

Menakıbname Nedir?

İslamiyet’in Türkler arasından yayılmasından sonra kendini göstermeye başlayan menakıbnameler; eren ve evliyaların, velilerin, tarikat ve tasavvuf ileri gelenlerinin hayatlarının anlatıldığı eserler olarak tarif edilmektedir. Menakıbname türünde kaleme alınan eserlerde her ne kadar zaman, mekân ve tarihe dair herhangi bir bilgi bulunmasa da hikayesi anlatılan kişinin hangi ortamda yaşadığını ve o ortamın gelenekleri, göreneklerine dair izler bulmak mümkündür.

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Kökünü, kelime anlamı olarak övülecek güzel iş manasına gelen menkıbe kelimesinin çoğulu olan menakıb sözcüğünden alan menakıbnameler; 11. yüzyıldan itibaren velilerin, pirlerin ve tarikat şeyhlerinin kerametlerinin kaleme alınmaya başlamasıyla bir tasavvufi tür olarak ortaya çıkmıştır.

Ana konusu gösterilen kerametler ve o kerametleri gösteren eren ile evliyaların yüceltilmesi olan menakıbnameler; masal, destan ve olağanüstü hikayeleri anlatan edebi türler arasında değerlendirilmektedir.

Türk edebiyatında menakıbnamelerin yazılmaya başlanması ise İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasının ardından gerçekleşmiştir. Özellikle Fars etkisiyle eren ve evliya menkıbeleri Türk çevresinde yayılmaya başlanmış ve bu durum da Türk edebiyatında menakıbname türünde eserler verilmesine olanak sağlamıştır.

Türkler arasında yazılan ilk menakıpnamelerden birisi ise Hoca Ahmed Yesevi hakkında yazılmış olan Menakıb-ı Ahmed Yesevi isimli eserdir. Siğnaki’nin kaleme almış olduğu bu eserde, önemli bir tasavvuf ehli olan Ahmed Yesevi’nin hayatı, kişiliği ve ona ait olduğu düşünülen rivayetler okuyucuya aktarılmıştır. Bunun yanında Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Mevlâna ve Celaleddin Konevi hakkında yazılan menakıbnameler de dikkat çekicidir.

Osmanlı Devleti’nde ise farklı türde menakıbname örnekleri kaleme alınmıştır. Özellikle 15. yüzyılda ortaya çıkan ve Vilayetname adı verilen Bektaşi menakıbnameleri bu alanda büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca Osmanlı döneminde padişahlar, sadrazamlar ve devletin ileri gelen yöneticileri hakkında da menakıbnmeler yazılmıştır.

Menakıbname Örnekleri

Türk edebiyatında öne çıkan menakıbname örnekleri şu şekilde sıralanabilir:

Menâkıbü'l-Kudsiyye fi-Menâsibi'l Ünsiyye: Ünlü Türk şairi Aşık Paşa’nın oğlu olan Elvan Çelebi tarafından kaleme alınan bu eserde önemli tarikat büyükleri kaside ve gazeller kullanınlarak methedilmiştir. Bunun yanı sıra Türk edebiyatının menakıb türündeki ilk eseri olmasıyla da öne çıkan Menâkıbü'l-Kudsiyye fi-Menâsibi'l Ünsiyye, toplamda 2081 beyitten meydana gelmektedir.

Tezkiretü’l Evliya: İranlı bir mutasavvıf ve şair olan Feridüddin Attar tarafından kaleme alınmış olan bu eserde, İslamiyet dininin önde gelen dini önderlerinin hayatları anlatılmıştır.

Velayetname-i Hacı Bektaş-ı Veli: yüzyılda Hacı Bektaş-ı Veli’nin hayatı hakkında yazılmış olan bu menakıbname, Hacı Bektaş hakkında türlü rivayet ve kerametlerden meydana gelmektedir. Yüzyıllar boyunca dilden dile aktarılan rivayetler ve tarihi olayla, Hacı Bektaş-ı Veli’nin kerametleri ile yan yana getirilmiştir. Osmanlı döneminin en önemli menakıbnamelerinden biri olan kabul edilen eserin yazarı ise bilinmemektedir.

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