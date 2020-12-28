Menajerimi Ara'nı heyecan dolu 18. bölümünün ardından takipçilerinin merakla beklediği 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Dicle ve Barış arasındaki iddiayı kazanan Dicle oldu. Barış'ın Dicle'yi öptüğü Menajerimi Ara 18. bölümde neler oldu? İşte Menajerimi Ara 19. yeni bölüm fragmanı...

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ego Ajans’ta durumlar kötüye gitmesi Mayda'nın babasının ajansı Serkan'a satmasına neden oldu. Mayda’nın yapacağı hamleler ajanstaki bütün dengeleri değiştirir. Feris Bora Akkaş'ın ehliyet krizini çözmek için ilginç yöntemler denerken, Kıraç temsil ettiği senaristin yazdığı işleri satmak için Chaby Han'dan Koreli yapımcı taklidi yapmasını istedi.

Barış ve Emir'e aynı anda teklif edilen bir reklam projesi için Feris ve Dicle rekabet etti ve kazanan Dicle oldu. Bu reklam kampanyanın sonucu için iddiaya giren Barış ve Dicle arasında beklenmedik gelişmelere sebep oldu. İddiayı kazanan Dicle Barış'tan onu kıskandırmasını bırakmasını istedi. EGO Ajans’ın geleneksel yılbaşı partisi herkes için bir dönüm noktası oldu. Beklenmedik olayların yaşandığı bu gecede, Dicle ve Barış'ın öpüşmesi onlar için yeni bir sayfa açarken, Kıraç EGO ajansın Serkan'a satıldığını öğrendi.