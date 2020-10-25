Menajerimi Ara dizisinde heyecan gittikçe artıyor. Bu akşam ekranlara gelen son bölüm sonrası gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi...

MENAJERİMİ ARA 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kıraç, gerçekleri açıklayıp Dicle’nin aklanmasını sağlar ancak Beren’le ilgili verdiği karar ajanstaki bütün dengeleri değiştirir. Ajanstan bir haberin daha sızmasıyla içerideki muhbir bir kez daha gerilimlere yol açar. Feris işiyle ilgili sürpriz bir krizin içine düşerken, Kıraç ise oyuncusu Buse’yi ‘Peri Masalım’ kadrosuna sokabilmek için her yolu dener. Çınar’la dışarı çıkacağı için heyecanla bekleyen Jülide bir sürprizle karşılaşır.

Beren’in yalanından sonra aralarında soğuk rüzgarlar esen Barış ve Dicle her şeyi tatlıya bağlamışken, Emir’in yaptığı hamle Barış’ın duygularının karışmasına neden olur. Dicle’nin büyük sırrını bilen gizemli bir kişi yapacağı hamle ile Dicle’yi çok zor bir durumda bırakır.

MENAJERİMİ ARA 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Menajerimi Ara 11. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...