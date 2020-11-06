İstanbul'da bir menajerlik ajansında geçen olayları konu alan Menajerimi Ara 12. bölüm fragmanı seyirciyle buluştu. Dicle'ye sahte hesaptan gelen mesaj 11. bölüme bomba gibi düşmüştü. Peki Menajerimi Ara 11. bölümde neler oldu? Dicle bir yandan Kıraç ve Berenle uğraşırken bir yandan Barış ve Emir'in arasında kalmaya devam ediyor. İşte Menajerimi Ara 12. bölüm fragmanı...

MENAJERİMİ ARA 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MENAJERİMİ ARA 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dicle, gerçeklerin ortaya çıkma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sırlarının bir kişi tarafından açığa çıktığını öğrenen Kıraç, bir yandan sırrı saklamak için her şeyi göze alırken diğer yandan gizemli kişiyi bulmak için harekete geçer. Çınar’ın oyuncusu Aslı’nın babasıyla arasında yaşananlar magazin gündemini sarsınca işler içinden çıkılmaz bir hale gelir. Bütün ajans, bu büyük krizi çözmeye çalışırken gerçeklerin ortaya çıkışı herkesi derinden etkileyecektir. Dicle, Emir ve Barış arasında yaşanacak sürpriz gecede gerginlik zirveye tırmanırken, herkes gerçek duygularıyla yüzleşmek zorunda kalır. Buse’yi diziden kovdurmakla Kıraç’ı korumak arasında bir seçim yapmak zorunda olan Dicle’nin yapacağı hamle herkes için yepyeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Sırrı bilen gizemli kişinin kim olduğu ise merak konusudur.

MENAJERİMİ ARA 12. BÖLÜM İLK SAHNE