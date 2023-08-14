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        Haberler Sosyal Güvenlik Memurların yüzde 90'ı üç ayda bir zam istiyor - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Memurların yüzde 90'ı üç ayda bir zam istiyor

        Toplu Sözleşme Görüşmelerinde bugün hükümetin memur ve memur emeklileri için ilk zam teklifini sunması beklenirken Memur-Sen araştırmasına katılan kamu görevlilerin yüzde 90'ı oransal zamların üçer aylık dilimler halinde verilmesi talebini desteklediğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 08:24
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        Memurların yüzde 90'ı üç ayda bir zam istiyor
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        Milyonlarca kamu görevlisinin merakla takip ettiği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde müzakere aşamasına geçilirken bugün hükümetin ilk teklifini sunması bekleniyor. Yetkili konfederasyon Memur-Sen, kamu görevlilerinin toplu sözleşmeden beklentilerini araştırarak kamuoyu ile paylaştı.

        Memur-Sen’in 2-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket, kamu görevlilerinin toplu sözleşmeden beklentilerine ışık tuttu. 50 bini aşkın kamu görevlisiyle yapılan ankete katılanların yüzde 42’si kirada otururken yalnızca yüzde 8.4’ü lojman hakkına sahip olduğunu belirtti.

        KİRA YARDIMI TALEBİNE DESTEK

        Anket sonuçlarına göre kamu çalışanlarının yüzde 93.7’sinin Memur-Sen’in işverenden kira yardımı talebine destek verdiği görüldü.

        Memur-Sen’in geçmiş dönemlerden farklı olarak zam teklifini üçer aylık dilimler halinde sunması da anketteki sorular arasında yer aldı. Araştırmaya katılan kamu görevlilerinin yüzde 90’ı ise enflasyona karşı alım gücünü koruması için oransal zamların üçer aylık dilimler halinde verilmesini desteklediğini ifade etti.

        Memur-Sen’in Toplu sözleşme teklifleri arasındaki bayram ikramiyesi de memurların en çok beklediği iyileştirmeler arasında yer aldı. Anket sonucuna göre kamu çalışanlarının yüzde 96.8’i Memur-Sen’in bayram ikramiyesi teklifini destekledi.

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