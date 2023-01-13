Memurlar 15 Ocak’ta maaş zammının yüzde 16.48’lik kısmını alacaklar. Kalan 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplarına yatırılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, memurların zamlı maaşı iki parça halinde alabileceğini söyledi. AK Parti Grubu'nda sözleşmeli personel ile ilgili açıklama yapan Elitaş memur ve emeklilerin yüzde 30 zamlı maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili "Birkaç gün gecikmeyle olur" ifadelerini kullandı.
Elitaş, memurların 15 Ocak'ta maaşlarını yüzde 16.48 zamlı alacağını, birkaç gün sonra da kalan 13.52 puanlık kısmın hesaplara yatırılacağını kaydetti. Elitaş, "Geçen hafta geçirebilseydik pazar günü yansımış olacaktı. Cuma günü yasalaşsaydı pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. 15'inde yetişme imkanı sanıyorum yok gibi çünkü sisteme girmeleri bayağı bir zaman alabilir. Pazar günü olmaz da çarşamba-perşembe günü veya gelecek hafta cuma günü bu gerçekleşmiş olur" dedi.
RESMİ GAZETE'YE YAYIMLANDI
Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılan zammın yüzde 30’a çıkartılmasına ilişkin hükümleri de içeren torba kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Memur maaşlarına ocak ayında normalde yüzde 8 toplu sözleşme zammı olmak üzere toplam yüzde 16.48 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 15.40 oranında zam yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zam oranını yüzde 30’a çıkardıklarını açıkladı. Ancak yasanın gecikmesi nedeniyle memurlar zamlı maaşlarını 2 parça halinde alacak.
Geçen yıl da memurların yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammına 2.5 puanlık ilave yapılmasına ilişkin kanun 19 Ocak’ta TBMM’de kabul edilmiş ve 21 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bu nedenle memurlar geçen yıl 2.5 puanlık ilave zam farkını daha sonra alabilmişlerdi.
Emekli aylıkları Emekli Sandığı’nda her ayın 1’i ila 5’inde; SSK’lılarda 17’si ila 26’sında; BAĞ-KUR’lularda ise her ayın 25’i ila 28’inde ödeniyor. Yüzde 30 zammın SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylığı ödemelerine yetişmesi bekleniyor. Emekli Sandığı mensuplarının ocak dönemi ödeme tarihi 1 Şubat olduğu için zamlı maaşlar şubat ayında ödenecek.
3600 EK GÖSTERGE ÖDEMELERİ 1 ŞUBAT’TA
Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri başta olmak üzere ek göstergesi 3600’e çıkartılanlar ile ek göstergesinde 600 puanlık artış yapılanlara yeni ek gösterge üzerinden aylık ödemesine 1 Şubat’ta başlanacak. İlk ay, 15 – 31 Ocak dönemine ilişkin ek gösterge farkı da ödenecek.