Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2020-2022 yıllarına ilişkin Yeni Ekonomi Programı’nda 2019 yılına ait bazı hedef ve tahminler revize edildi. Programda, 2019 yıl sonunda tüketici fiyat endeksinin yüzde 12 oranında artacağı tahminine yer verildi. Merkez Bankası’nın temmuz ayında yayımlanan son enflasyon raporunda ise 2019 yıl sonu enflasyonu yüzde 13.9 olarak tahmin edilmişti.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ve temmuz aylarında, bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranında artırılıyor. Memur maaşları ile memur emekli aylıklarındaki artış ise toplu sözleşmeye göre yapılıyor. Ancak, bir önceki altı aylık dönemde yapılan toplu sözleşme zammı enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark maaş zammına yansıtılıyor.

TEMMUZ’DA NE OLMUŞTU?

Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 5.01 oranında artırıldı. Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ise yüzde 6.02 oranında zam yapıldı.

Yıl sonunda enflasyon, YEP’te tahmin edildiği gibi yüzde 12 olarak gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında yüzde 6.65 oranında zamlanacak.

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise önce yüzde 5’i aşan enflasyon farkı olan 1.65 puan yansıtılacak. Bunun üzerine, yüzde 4 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Böylece memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 5.72 oranında artırılacak.

Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın son enflasyon raporundaki gibi yüzde 13.9 oranında çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 8.46, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına da yüzde 7.60 oranında zam yapılması söz konusu olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI NE OLACAK?

YEP’teki yüzde 12’lik enflasyon tahmini tutarsa, ocak ayında 2000 öncesi emekli olanlarda en düşük SSK emekli aylığı bin 983 liradan 2 bin 114 liraya, en düşük BAĞ-KUR (esnaf) emekli aylığı da bin 775 liradan bin 893 liraya yükselecek.

SSK ve BAĞ-KUR'da en düşük emekli aylıkları (TL) Mevcut 2020 Ocak SSK (2000 ÖNCESİ) 1983 2114 SSK (2000 SONRASI) 1181 1260 BAĞ-KUR (ESNAF) 1775 1893 BAĞ-KUR (TARIM) 1250 1333

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR AYLIĞI 2.666 TL

Ocak ayında en düşük emekli memur aylığı 2 bin 522 liradan 2 bin 666 liraya, emekli öğretmen aylığı 3 bin 102 liradan 3 bin 279 liraya çıkacak.

Emekli memur aylıkları ne olacak? (TL) Mevcut 2020 Ocak Müsteşar (1/1) 9088 9608 Genel müdür (1/1) 8033 8493 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3083 3259 Memur (Lisans - 1/4) 3016 3188 Öğretmen (1/4) 3102 3279 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 5266 5566 Başkomiser (1/4) 3208 3391 Polis memuru (8/1) 3208 3391 Hemşire (Lisans - 1/4) 3015 3187 Mühendis (1/4) 3782 3999 Teknisyen (Lise -1/4) 2632 2783 Profesör (1/4) 7195 7606 Araştırma görevlisi (1/4) 3780 3996 İmam-hatip 3102 3279 Avukat (1/4) 3102 3279 En düşük memur emekli aylığı 2522 2666 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 3.338 TL

Yüzde 12 enflasyon tahmini gerçekleştiği takdirde, en düşük memur maaşı ocak ayında 3 bin 158 liradan 3 bin 338 liraya yükselecek.

Aşağıdaki memur maaş rakamları, bekâr ve çocuksuz memurların eline geçen net ücretler üzerinden yapılmıştır.