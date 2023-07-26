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        Haberler Gündem Memura seyyanen zam yattı mı ve ne zaman yatacak? Memura zamlı maaş farkı ödeme tarihi belli oldu mu?

        Seyyanen zam yattı mı ve ne zaman yatacak? 2023 Memura zamlı maaş farkı ödeme tarihi...

        Büyük bir merakla beklenen memur maaşı zammı geçtiğimiz hafta itibariyle belli olmuştu. Polis, doktor, öğretmen, hemşire ve çok daha fazla memuru yakından ilgilendiren konuya ilişkin en çok merak edilen konulardan biri de, seyyanen zammın ve zamlı memur maaşlarının ne zaman ödeneceği oldu. İşte, söz konusu duruma dair tüm bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 17:47
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        • 1

          2023 asgari ücret ara zammı yüzde 34,04 olarak açıklanmış ve böylelikle asgari ücret 11 bin 402 TL'ye yükselmişti. Söz konusu durumun ardından gözler memur maaşı zammına çevrilmiş ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı duyurulmuştu. Yurt genelindeki binlerce memuru yakından ilgilendiren bir diğer konu olan seyyanen zam ile ilgili bilgileri derledik...

        • 2

          ZAM KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

          Memur ve emekli maaşına zammı da içeren torba yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseldi. Emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapıldı.

        • 3

          SEYYANEN ZAM NE ZAMAN YATACAK?

          Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar.

          Memurlar 15 Temmuz'da toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamlarını aldı.

        • 4

          Seyyanen zam 15 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceğinden, seyyanen zamma ilişkin 1-14 Temmuz tarihleri için ayrıca maaş farkı ödenmeyecek.

          Maaş farklarının da Temmuz ayının son haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

        • 5

          EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

          AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin TL ye çıkaracak kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu.

          Güler açıklamasında şunları söyledi;

          "Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.

        • 6

          Teklifle tüm memurların ücretlerinde seyyanen 8077 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor."

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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