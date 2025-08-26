Memur toplu sözleşme zammı belli oldu! 2026-2027 memur toplu sözleşme zammı yüzde kaç oldu?
8. dönem memur toplu sözleşme görüşmelerinde kritik süreç tamamlandı. Hükümet dördüncü teklifi verdi ve son teklif Hakem Kurulu tarafından belli oldu. Buna göre; 2026 için yüzde 11+7 olan teklif değişmedi, 2027 için ise 1 puan artırıldı. İşte, son gelişmeler...
Memurlar için toplu sözleşme zammı görüşmeleri kapsamında hükümet dördüncü teklifini de verdi. Buna göre; 2026 için yüzde 11+7 olan teklif değişmedi, 2027 için ise 1 puan artırıldı. Hakem Kurulu zam teklifini kabul etti ve böylece memur ve memur emeklisinin 2026-2027 toplu zam sözleşme oranı netleşti! Peki, memur toplu sözleşme zammı ne kadar oldu?
2026-2027 MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU
Hakem Kurulu'nun memur zamları ile ilgili 4. toplantısı 26 Ağustos bugün yapıldı.
Kamu işveren heyeti, toplantıda 2026 yılı için önceki teklifini değiştirmeyerek yüzde 11+7'de bıraktı. 2027 için ise bir puan artırıldı ve yüzde 5+4 zam teklif edildi. Hakem Kurulu son teklifi onayladı ve milyonlarca memur ve memur emeklisinin zam oranı netleşti.
Kamu tarafı 5 maddede ilave iyileştirme teklif etti. Kurulda;
- Genel İdare Hizmetleri ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artışın 10 puana yükseltilmesi,
- Kamu görevlilerinin yabancı dil tazminatlarının artırılması,
- Koruma ve güvenlik personeline resmi ve dini bayramlarda fazla çalışma ücreti ödenmesi,
- Engelli çocuk aile yardımına ilişkin mevcut oranda artış yapılması,
- Kamu konutlarından yararlanmada kamu görevlisinin engelli olan eşi ve çocukları için süre uzatımı kararı alındı.
HÜKÜMET İLK MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAM TEKLİFİ NEYDİ?
Hükümet, memurlara yönelik ilk zam teklifini yaptı. Buna göre, 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6. 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 zam teklif edildi.
HÜKÜMETİN İKİNCİ ZAM TEKLİFİ NEYDİ?
15 Ağustos günü Bakan Işıkhan ve üç Konfederasyon Başkanı görüştü. Toplantı sonrası açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Taban aylığına 1000 TL'lik zam teklifi yapıldı" ifadelerini kullandı. Yalçın ayrıca "Bu teklif müzakere edilebilir bir teklif değil" dedi.
Yalçın ayrıca "Müzakere edilebilir bir teklif gelmezse Pazartesi günü emekten gelen gücümüzü kullanacağız ve 18'i itibarıyla Türkiye genelinde iş bırakarak Maliye Bakanlığı'na yürüyeceğiz dedik." diye konuştu.
HÜKÜMET 3. ZAM TEKLİFİNİ VERDİ
Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur Konfederasyonları ve Sendika Genel Başkanları ile Kamu İşveren Heyetinin son teklifini görüşmek üzere bir araya geldi. Buna göre;
• 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11; ikinci altı ay yüzde 7
• 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4; ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif edildi.
Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de ayrıca yinelendi.
MEMUR-SEN TOPLU SÖZLEŞME ZAM TEKLİFİ NEYDİ?
Memur-Sen, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 25, ikinci altı ayı için yüzde 20 zam talep etti. Sendikanın talebinde bu oranlar gelecek sene için yüzde 20 ve yüzde 15 olarak devam etti. Memur-Sen'in talebi 2026 için toplam yüzde 88, 2027 için yüzde 46 zam oldu.
HAKEM KURULU GEÇMİŞTE MEMURLARA NE KADAR ZAM VERDİ?
Memurlar ile 2012 yılından bu yana yapılan 7 toplu sözleşme görüşmesinden 4'ünde uzlaşma sağlanırken, 3'ünde uzlaşma sağlanamadı. Üç toplu sözleşmede toplam 6 yılın maaş zamları hakem kurulu tarafından belirlendi. Hakem kurulunun kararı, sadece 2012 yılı ilk 6 ayı hariç diğer dönemlerin tamamında hükümetin en son verdiği teklif doğrultusunda oldu. Hükümet 2012 yılı ilk 6 ayı için yüzde 3,5 teklif ederken, hakem kurulu yüzde 4'e çıkardı.
Kamu işvereni memurlarla yapılan bir önceki toplu sözleşme görüşmelerinde 2024 yılı için ilk 6 ay yüzde 15, ikinci 6 ay yüzde 10, 2025 yılında da ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5 oranında zam teklif etti. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca Hakem kurulunun verdiği karar kamu işvereninin son teklifi ile aynı oldu.
