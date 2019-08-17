Memur zammı ne kadar oldu? Sorusunun cevabını yaklaşık 3 milyon 200 bin ile 2 milyona aşkın memur emeklisi tarafından merak konusu oldu. Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 3,5 ikinci 6 ayında yüzde 3, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etti.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU 2019

Hükümetin zam teklifini açıklayan Selçuk "Kamu çalışanlarımızın maaşlarında; 2020 yılının birinci altı aylık döneminde yüzde 3.5, ikinci altı aylık döneminde yüzde 3, 2021 yılının birinci altı aylık döneminde yüzde 3, ikinci altı aylık döneminde de yüzde 2.5 oransal artış yapılmasını;her altı aylık dönem sonunda gerçekleşen enflasyon oranının, o altı aylık dönemde yapılan artış oranını aşması halinde; aradaki farkın bir sonraki altı aylık dönemin başlangıcından itibaren, kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerine yansıtılmasını teklif ediyoruz" dedi.

MEMUR-SEN: YENİ BİR TEKLİF BEKLİYORUZ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Teklif piyasa gerçekleriyle uyumlu değil" dedi. Yalçın bu teklifi yok saydıklarını ve yeni bir teklif beklediklerini kaydetti. Yalçın heyeti dışarıya çıkardı