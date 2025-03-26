Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Nisan ayı ödemeleri erkene çekilecek mi?
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, memur maaşlarının ödeme tarihinin değişip değişmeyeceği merak konusu oldu. 30 Mart - 1 Nisan tarihlerinde idrak edilecek bayram öncesinde, memurlar maaşlarının erken yatıp yatmayacağını araştırıyor. Peki, memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi? İşte, ayrıntılar...
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Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, memur maaşlarının ödeme takvimi de gündeme geldi. Bu yıl 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak bayram öncesinde, normal şartlarda her ayın 15’inde hesaplara yatırılan maaşların erken ödenip ödenmeyeceği merak konusu oldu. Peki, memur maaşları bayramdan önce hesaplara yatacak mı?
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MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?
Milyonlarca memur, maaşlarının Ramazan Bayramı öncesi yatıp yatmayacağını araştırıyor. Ancak geçen sene memur maaşları erkene çekilmemiş ve yine ayın 15'inde yatmıştı. Şu anda bu konuda hakkında bir açıklama bulunmuyor.
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2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
29 Mart - Arife
30 Mart - Bayramın 1. günü
31 Mart - Bayramın 2. günü
1 Nisan - Bayramın 3. günü
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