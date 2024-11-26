2025 yılına doğru yaklaşırken önemli ücretler de konuşulmaya başlandı. Bunlardan biri olan memur maaş zammı da gündeme geldi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini artırmasıyla, muhtemel enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak, 2025 Ocak ayında en düşük memur maaşının 39. 206 TL'den 43.167 TL'ye yükselmesi bekleniyor. İşte, 2025 Ocak memur ve emekli memur maaş senaryoları...