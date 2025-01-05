Memur maaş farkları ödeme tarihi 2025: 14 günlük memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman ödenecek, ayın kaçında?
Türkiye'de milyonlarca memur ve memur emeklisi 14 günlük maaş farkının ne zaman yatacağını sorguluyor. 6 aylık enflasyon oranı belli oldu. Memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerinin alacağı maaş zammı TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarıyla birlikte netleşmiş oldu. Peki 14 günlük memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman ödenecek, ayın kaçında? İşte memur maaş farkı ödeme tarihi ile ilgili bilgiler…
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Memur maaş farkı ödeme tarihleri araştırılıyor. 6 aylık enflasyonun ardından memur ve memur emeklilerine yüzde 11.54 oranında zam yapıldı. Konuyla ilgili gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takvimlerine dönüyor. 2025 ocak zammı sonrası memur ve memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında, maaşla birlikte mi ödenir gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. İşte, memur maaş farkı ödeme tarihleri hakkında merak edilenler...
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MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU
Son enflasyonla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.
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14 GÜNLÜK MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur ve memur emeklileri her ayın 15'i itibarıyla maaşlarını almaya başlıyor. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak tarihinde hesaplarında görecek.
Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Ocak-15 Şubat arasında yeni maaşlar işlediği için Ocak ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.