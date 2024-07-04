Memur maaş farkı ne zaman yatacak? Memur maaş farkı ödeme takvimi 2024
Temmuz ayı memur ve emekli maaş zammı belli olurken gözler memur maaş farkı yatırılacağı tarihe çevrildi. Açıklanan enflasyon oranı sonra memur ve memur emeklisi aldıkları yüzde 19.31 zam sonrası beklemeye koyuldu. Peki Memur maaş farkı ne zaman yatacak? Temmuz ayı Memur ve memur emeklisinin 15 günlük maaş farkı yattı mı, ödeme tarihi ne zaman? İşte detaylar
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Memur ve memur emeklileri Temmuz ayında zamlı maaşlarını alacak. Memur maaşları her ayın 15’inden itibaren yatırıldığı için 14 günlük boşluktan dolayı enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor. Peki Memur maaş farkı ne zaman yatacak? Memur maaş farkı ödeme takvimi 2024
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MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Temmuz-15 Ağustos arasında yeni maaşlar işlediği için Temmuz ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ödemesi maaş ödeme tarihi olan 15 Temmuz'da gerçekleşebilir. Maaş ödeme tarihinde olmazsa ilerleyen bir tarihte enflasyon farkı ödemelerinin yapılması bekleniyor.
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MEMUR MAAŞI 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NEREYE YATACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?
Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM' lerinden çekebiliyorlar.
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