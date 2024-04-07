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        Haberler Spor Basketbol NBA Memphis Grizzlies, Marc Gasol'un formasını emekliye ayırdı - Basketbol Haberleri

        Memphis Grizzlies, Marc Gasol'un formasını emekliye ayırdı

        NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies, 2008-2019 yılları arasında takımın formasını giyen İspanyol oyuncusu Marc Gasol'un 33 numaralı formasını emekliye ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 13:17 Güncelleme: 07.04.2024 - 13:17
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        Gasol'un forması emekliye ayrıldı
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        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Memphis Grizzlies, 2008-2019 yılları arasında formasını giyen İspanyol oyuncusu Marc Gasol'un 33 numaralı formasını emekliye ayırdı.

        Grizzlies tarafından düzenlenen törende, eski all-star pivotun, 33 numaralı formasının emekliye ayrıldığı duyuruldu.

        Parkelere veda eden Gasol, eski takım arkadaşı Zach Randolph'un ardından takım tarihinde forma numarası emekliye ayrılan 2. oyuncu oldu. Randolph'un, 11 Aralık 2021'de 50 numaralı forması emekliye ayrılmıştı.

        Gasol, Grizzlies'ta oynadığı dakikalarda (25 bin 917), başladığı maçlarda (762), attığı şutlarda (4 bin 341), attığı serbest atışlarda (2 bin 701), ribauntlarda (5 bin 952) ve bloklarda (bin 135) Grizzlies'in tüm zamanların lideri olmaya devam ediyor.

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