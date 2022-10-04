Türkiye'de 70 yaşına gelen her 8 kadından 1'inin meme kanserine yakalanabileceğin ön görüldüğünü vurgulayan Varol, erken yaşta olan meme kanserlerinin daha riskli olduğunu ifade etti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gamze Varol, kadınların kanser taramasından korkmaması gerektiğini, erken tanıyla meme kanserinin tedavi edildiğini söyledi. Varol, meme kanserinin dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu, kanser konusunda insanlarda farkındalık oluşturmak için mücadele ettiklerini belirtti.

"ERKEN TANI ÖNEMLİ"

Meme kanserinde erken tanının önemine değinen Varol, erken tanı koyulduktan sonra tedavisini yaptıran çok sayıda kadının yaşamına devam ettiğini aktardı.

Genelde kadınların kanser tarama testi yaptırmaktan çekindiğini, bunun çok yanlış olduğunu ifade eden Varol, konuşmasına şöyle devam etti: "Kadınlar sürekli eşi, çocukları ve aile büyükleri için emek veriyor, mücadele ediyor. Kadınlar kendileri için de mücadele etmeli. Kadınlar kendi kendine meme muayenesi yapmalı. Meme kanserinde erken tanı için mamografi taramaları hayat kurtarır. Meme kanseri erken tanıyla tamamen iyileşebilen, tedavisi olan bir hastalık.

Kadınlarımızın taramaya gidersem kanser çıkarsam ne olacak" korkusu ileride daha kötü sonuçlara neden oluyor. Erken tanıyla çok daha basit kolay yöntemlerle tedavi edecekken kadınlarımız tarama yapmayınca daha uzun süreli daha zorlu süreçlerde tedaviyi almak zorunda kalıyor. O yüzden bu ay kadınlarımız kendi kendilerine meme muayenelerini, klinik meme muayenesini ve mamografi taramalarını yaptırsın."