Meme kanseri sıklığı son 20 yılda iki kattan fazla arttı!

Bugün dünyada meme kanseri sıklığı, akciğer kanserini geçerek birinci sıraya yerleşti. Türkiye’de bir yılda 25 binden fazla kadına meme kanseri teşhisi konulurken, bu sayı dünyada ise 2 milyona ulaşıyor.

Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, meme kanserinin Türkiye'de ve dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirterek, tüm kadın kanserlerinin yüzde 25’ini oluşturduğunu söyledi.

Prof. Dr. Özmen, meme kanserinin, meme dokusundaki süt kanalları ve süt üreten dokudan kaynaklanan ve dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Memeler vücudun dışında olduğundan, memedeki bir kitle bireyin kendisi veya doktor tarafından muayene sonucu fark edilebilmektedir. Ayrıca, erken tanı için kanıtlanmış bir tarama yöntemi olan mamografinin de yardımıyla meme kanseri erken tanı konulabilme şansına sahip ve tedavisi olan bir hastalıktır" dedi.

Prof. Dr. Vahit Özmen

HER 8 KADINDAN BİRİNDE MEME KANSERİ GÖRÜLÜYOR

70 yaşına kadar yaşayan her 8 kadından birinde meme kanserinin ortaya çıktığını aktaran Prof. Dr. Özmen, "Meme kanseri sıklığı 50 yaşından sonra artmaktadır. Ülkemizde nüfusun genç olması, mamografiyle taramanın 40 yaşında başlamasını sağlamıştır. Ayrıca çekilen mamografi sayısının artması ve mamografik taramanın ücretsiz olması, kadınların yaşam tarzının giderek değişmesi, nüfusun artması ve nüfusun yaşlanması meme kanseri sıklığının son 20 yılda iki katından daha fazla artmasına neden olmuştur" diye konuştu.

20'Lİ VE 40'LI YAŞLARA DİKKAT!

Meme kanserinde erken tanının ancak kadının uygulayacağı düzenli bir tarama programıyla mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Özmen, "Bunun için 20 yaşından itibaren ayda bir kendi kendine muayene, 20 yaşından sonra her yıl doktora muayene ve 40 yaşından sonra da mamografiyle tarama yapılmalıdır. Bu sayede henüz belirti vermeyen erken kanserler bulunabilir" dedi.

Prof. Dr. Özmen, ülkemizde mamografiyle taramanın 40 yaşında başladığını ve ücretsiz olarak 2 yılda bir yapıldığını hatırlatarak, şunları söyledi: "MEMEDER'in yapmış olduğu 'Bahçeşehir Mamografik Tarama Projesi' meme kanseri tarama yaşının 50 yaştan 40 yaşa indirilmesine katkı sağlamıştır. Düzenli mamografik tarama sayesinde hem sağlıklı yaşam hem de memenin korunması mümkündür. Meme kanserinin belirtileri ise şöyle:

• Meme derisinde veya meme derisinde çökme

• Memede veya koltuk altında ele gelen sert düzensiz sınırlı ve genellikle ağrısız bir kitle

• Memede kızarıklık

• Meme başından kendiliğinden gelen kanlı akıntı

• Her iki meme arasında yeni ortaya çıkan asimetrik görünüm."