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        Haberler Magazin Meltem Yılmazkaya: Sahne tozu yutuldu - Magazin haberleri

        Meltem Yılmazkaya: Sahne tozu yutuldu

        SHOW TV'nin sevilen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Meltem Yılmazkaya, eşi Kadir Doğan ve oğluyla birlikte ekip arkadaşlarını ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 14:53 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:53
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          Meltem Yılmazkaya, 2023'ün Mart ayında müzisyen Kadir Doğan ile nikâh masasına oturmuştu. 2023'ün mayıs ayında İspanya'nın Barcelona kentinde doğum yapan Meltem Yılmazkaya, eşiyle ilk çocuklarına kavuşmuştu.

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          SHOW TV'de ekrana gelen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Meltem Yılmazkaya, eşi Kadir Doğan ve oğluyla birlikte ekip arakdaşlarını ziyaret etti.

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          Meltem Yılmazkaya, ekip arkadaşlarıyla oğlunun eğlenceli karelerini sosyal medya hesabından yayımladı.

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          "SAHNE TOZU YUTULDU"

          Oğlunu kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan Meltem Yılmazkaya, fotoğraflara; "Sahne tozu yutuldu. Pek şükürlerim..." ifadelerini not düştü.

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