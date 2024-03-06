Meltem Yılmazkaya: Sahne tozu yutuldu
SHOW TV'nin sevilen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Meltem Yılmazkaya, eşi Kadir Doğan ve oğluyla birlikte ekip arkadaşlarını ziyaret etti
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Meltem Yılmazkaya, 2023'ün Mart ayında müzisyen Kadir Doğan ile nikâh masasına oturmuştu. 2023'ün mayıs ayında İspanya'nın Barcelona kentinde doğum yapan Meltem Yılmazkaya, eşiyle ilk çocuklarına kavuşmuştu.
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SHOW TV'de ekrana gelen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Meltem Yılmazkaya, eşi Kadir Doğan ve oğluyla birlikte ekip arakdaşlarını ziyaret etti.
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Meltem Yılmazkaya, ekip arkadaşlarıyla oğlunun eğlenceli karelerini sosyal medya hesabından yayımladı.
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"SAHNE TOZU YUTULDU"
Oğlunu kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan Meltem Yılmazkaya, fotoğraflara; "Sahne tozu yutuldu. Pek şükürlerim..." ifadelerini not düştü.