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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Meltem Cumbul'dan oyunculuk atölyesi

        Meltem Cumbul'dan oyunculuk atölyesi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genç Günler etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen oyunculuk atölyesinde Meltem Cumbul gençlerle buluştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 11:52 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:52
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        Meltem Cumbul'dan oyunculuk atölyesi
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın bu yıl 38.’sini düzenlediği Genç Günler; oyunlar, atölyeler ve söyleşilerle tüm hızıyla devam ediyor. Katılımcıların kişisel yeteneklerini keşfetmesini sağlayan ve becerilerini geliştiren etkinlikler yoğun ilgi görüyor. İstanbul’un en uzun soluklu gençlik ve sanat buluşması olan Genç Günler’de; katılımcılar usta isimlerle düzenlenen atölyeler sayesinde sorularına cevap buluyor, kariyerlerine yönelik tavsiyeler alıyorlar.

        38.Genç Günler’in bu atölyesinde Oyuncu Meltem Cumbul, 13, 14 Mayıs tarihlerinde Müze Gazhane Meydan Sahne’de gençlerle buluştu.

        Meltem Cumbul Bilgi Birikimini Gençlerle Paylaştı

        Meydan Sahne; oyunculuk eğitimini aktif olarak deneyimleyecekler için hazırlandıktan sonra Meltem Cumbul’un seçtiği 10 kişi çalışma için hazırlandı.

        Atölyeye aktif katılanların haricindekiler, koltuklara geçerek gözlem yapma ve metot ile ilgili notlar alma şansı elde ettiler.

        Atölye; katılımcıların sahne üzerinde birbirini dinlemesi, rol arkadaşını duyma becerisini geliştirmesi üzerine devam etti.

        Monologları ve diyaloglarıyla çalışmaya katılan katılımcılar, sahne üzerinde duygu değişimlerini ve karakteri derinlikli yansıtmayı deneyimledi.

        “Benim hocam Eric Morris, Stanislavsky sistemini daha da katmanlı hale getirerek kendi oyunculuk metodunu oluşturdu” diyen Meltem Cumbul, katılımcılara mutlak bilinç ve bilinç dışı dürtülerin role etkisini açıkladı.

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        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #meltem cumbul
        #Genç Günler
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