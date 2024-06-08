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        Haberler Magazin Meltem Cumbul: Bu yaz tatil yok, çalışma var - Magazin haberleri

        Meltem Cumbul: Bu yaz tatil yok, çalışma var

        Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, Mahsun Kırmızıgül ile proje hazırlığında olduğunu söylyerek; "Bu yaz tatil yok, çalışma var" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 12:08 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:08
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        "Bu yaz tatil yok, çalışma var"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Meltem Cumbul, önceki akşam bir arkadaşıyla Cihangir'de görüntülendi.

        Mahsun Kırmızıgül ile proje hazırlığında olan Meltem Cumbul, "Temmuz ortasında çekimlerimiz başlayacak, Eylül'de de dilerim yayına girer. Bu yaz tatil yok, çalışma var. Hepiniz gibi biz de çalışacağız. Heyecanla bekliyoruz" dedi.

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        #meltem cumbul

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