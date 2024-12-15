Meloni, Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler grubunun liderliğinden ayrılıyor

İtalya Başbakanı Meloni, partisi FdI'nin Roma'da düzenlediği geleneksel "Atreju" etkinliğinin kapanış konuşmasını yaptı.

Başbakan Meloni, İtalya'da Ekim 2022'de kurdukları sağ koalisyon iktidarlarının, istikrarlı ve sağlam olduğunu ifade ederek, 2025 yılının pek çok reformu hayata geçirecekleri yıl olacağını kaydetti.

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AP'de 4. büyük siyasi grup olan ECR'nin 2020'den bu yana lideri olduğunu hatırlatan Meloni, "AP seçimlerine kadar görev süremi uzatmam istendiğinde bunu kabul ettim. Şimdi seçimler yapıldığına göre, görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum ve ECR Grubu Başkanlığı görevimden istifa edeceğimi açıklamak istiyorum. Bu aile, kendisiyle tam zamanlı ilgilenebilecek bir başkanı hak ediyor." dedi.

REKLAM ECR grubuna bağlılığını teyit eden ve desteğini sürdüreceklerini dile getiren Meloni, "Adaylık sürecini başlatacağız. Sanırım adaylar arasında dostum (Eski Polonya Başbakanı) Mateusz Morawiecki de olacak ve bu alkış, bu mücadelede seni destekleyeceğimizi teyit ediyor." diye konuştu. Meloni, ECR'nin son birkaç ayda elde edilen sonuçlarla olağanüstü bir büyüme kaydettiğini söyledi.

İtalya Başbakanı Meloni, "Yasa dışı göç ve insan kaçakçılarıyla mücadelemiz sürecek." ifadesini kullandı. Meloni, konuşmasında düzensiz göçle mücadele kapsamında 6 Kasım 2023'te Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile imzaladıkları; İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu iki merkeze düzensiz göçmenlerin taşınmasını öngören anlaşmaya da değindi. Arnavutluk'ta kurulan ve ekim ayında faaliyete geçen merkezlerin, Roma Mahkemesinin ilk iki göçmen naklini durdurması nedeniyle şu anda işlemediğine dikkati çeken Meloni, bu girişimlerinin yasal aksaklıklara rağmen başarılı olacağına dair söz verdi.

Giorgia Meloni, Arnavutluk'taki merkezlerin insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadelede "caydırıcı bir unsur" olduğunu belirterek, "Arnavutluk'taki göçmen merkezleri çalışacak, hükümetimin görev süresinin sonuna dek her gece orada bulunmam gerekse bile. Çünkü mafyayla mücadele etmek istiyorum ve tüm İtalyan Devleti'nden ve dürüst insanlardan bana mafyayla mücadelede yardım etmelerini istiyorum. Ben, düşman değil, dürüst bir insanım." sözlerini sarf etti.

Meloni, ayrıca ABD'nin 47. başkanı olarak gelecek ay yemin ederek görevine başlayacak Donald Trump'a da yeni dönemi için başarılar diledi.