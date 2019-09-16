Galatasaray'ın 'pitbull' lakaplı eski futbolcusu Felipe Melo, sarı-kırmızılı takıma geldiği dönemle ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. 36 yaşındaki futbolcu İtalyan Tutto Juve internet sitesine verdiği özel röportajda sarı-kırmızılı takıma gelmeden önce PSG ile anlaştığını itiraf etti.

Melo, Juventus'un kendisini kiralamak istediğinde seçenekleri arasına Paris Saint Germain'in olduğunu ve Fransız ekibinin o dönem teknik direktörlüğünü yapan Leonardo ile her konuda anlaştığını açıkladı. Fakat Galatasaray'ın devreye girmesinin her şeyi değiştirdiğini belirten Melo iki kulüp arasında yaptığı tercihin kariyeri adına yaptığı en zor seçim olduğunu ifade etti.

Deneyimli futbolcu, Galatasaray'da geçirdiği günlerle ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, benim için çok farklı bir deneyimdi. Orada başka hiçbir ülkede elde edemeyeceğim cinsten tecrübeler edindim."