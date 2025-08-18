Melisa Uluarslan Manş Denizi'ni geçen 7. Türk kadın oldu!
Ultra maraton yüzücüsü ve yüzme antrenörü Melisa Uluarslan, Manş Denizi'ni yüzerek geçen 7. Türk kadın sporcu oldu.
Giriş: 18.08.2025 - 14:01 Güncelleme: 18.08.2025 - 14:01
Melisa Uluarslan, dünyanın en zorlu parkurlarından biri olarak kabul edilen Manş Denizi’ni yüzerek geçti.
Çanakkaleli ultra maraton yüzücüsü ve yüzme antrenörü Uluarslan, toplam 72 kilometrelik parkuru 16 saat 49 dakikada tamamladı.
Uluarslan; "Manş denizini geçen 7. Türk kadın sporcu oldum. Türk kadınının adını dünya sahnesine taşımak büyük gurur" dedi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ