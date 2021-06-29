Müzisyen Harun Tekin ile uzun bir süredir aşk yaşayan oyuncu Melisa Sözen, önceki gün sevgilisinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
"SENİ ÇOK SEVİYORUM"
Tekin'in çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Sözen, ünlü şarkıcının 44. yaşını, "İyi ki doğdun sevgilim, seni çok seviyorum" sözleriyle kutladı.
Harun Tekin de Melisa Sözen'in paylaşımına, "Çok şanslıyım" sözleriyle karşılık verdi. Oyuncunun paylaşımına; Didem Balçın, Evrim Doğan, Ferhan Şensoy, İdil Fırat, Burcu Kara ve Şebnem Bozoklu gibi ünlü isimler yorum yaptı.
'EVLİLİK' SORULARINA YANIT
Melisa Sözen, geçtiğimiz haftalarda muhabirlerin 'evlilik' sorularına yanıt vermişti. Sözen, "Biz çok mutluyuz böyle. Her şey yolunda gidiyor. Sizler doğal olarak soruyorsunuz ama biz şu an için böyle mutluyuz. İnsanlar evliyken de mutludur, evli değilken de mutludur. İki insanın ne kadar anlaştığı ve birlikteyken ne kadar huzurlu olduklarıyla alakalıdır bence" şeklinde konuşmuştu.
"BENDE HAYRANLIK UYANDIRIYOR"
Ünlü oyuncu, daha önce de ilişkisi hakkında, "Harun ile tanıştığımız günden bu yana geçen süre içerisinde birlikte değişen, dönüşen, iyileşen, güzelleşen bir yolculuk içindeyiz. Başardığım, altından kalktığım birçok şeyi onun desteği ve inancıyla yaptım. Harun’un bunca başarıya rağmen hala gelişime açık olması, empati yeteneği ve mütevazılığı bende hayranlık uyandırıyor" ifadelerini kullanmıştı.
"HİÇ ESTETİĞİM YOK"
Öte yandan geçtiğimiz aylarda hiç estetiği olmadığını açıklayan Sözen, şunları söylemişti:
Yanaklarıma bir şeyler yaptırdığımı zannediyorlar ama öyle bir şey yok. Dolgu denedim hiç yakışmadı. Aynalara bakamadım. Bir iş sırasında gözaltıma dolgu yaptırdım.
Dizide oynuyorum ama mimik yapamıyorum. Yaptığım her hareket aynı gibiydi. İki sene kadar sürdü dolgu işlemi. Vücudum kabul etmedi, morardı yani yaptırdığım dolgu hiçbir işe yaramadı. Şu an estetiğim hiç yok ama botoks yaptırıyorum.
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