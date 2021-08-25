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Melisa Aslı Pamuk'tan 'Mustafa Mert Koç' açıklaması: Her şey çok yeni! - Magazin haberleri

Melisa Aslı Pamuk'tan 'Mustafa Mert Koç' açıklaması: Her şey çok yeni!

Kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açan Melisa Aslı Pamuk, özel hayatıyla ilgili konuştu. Pamuk, "Birlikteliğimiz çok güzel gidiyor. Her şey daha çok yeni" dedi

25.08.2021 - 08:08 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Mert Fırat'ın cinayet masası başkomiserini, Melisa Aslı Pamuk'un ise bir istihbarat ajanını canlandırdığı polisiye gizem filmi 'Kilit'in galası önceki akşam Etiler'deki bir alışveriş merkezinde gerçekleşti. 

    Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup’la ilişkisini noktalamasının ardından Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açan Pamuk, geceye yalnız katıldı.

  • "HER ŞEY DAHA ÇOK YENİ"

    Derin yırtmaçlı elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu, muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi. Melisa Aslı Pamuk, ilişkisi hakkında, "Birlikteliğimiz çok güzel gidiyor. Her şey daha çok yeni ama ben özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum." açıklamasını yaptı.

  • AŞK BODRUM'DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

    Pamuk, kendisi gibi oyuncu olan 27 yaşındaki Mustafa Mert Koç ile birlikte ilk kez geçtiğimiz ay objektiflere takılmıştı. Bodrum'da tekne kiralayan çift, Bitez'e demirlemişti.

  • "SOĞUK BİRİ DEĞİLİM"

    Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz ay verdiği röportajda, "Dış görünüşün soğuk bir kadın imajı veriyor, gerçek Melisa da böyle mi?” sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

    Hayır, hiç değilim. Bulunduğum ortama alışana kadar mesafeliyimdir, evet. Ama o hepimizde olan ilk mesafe aslında. Kimse kimseye anında sımsıcak davranamaz. O soğukluk belki korunma amaçlı etrafımıza inşa ettiğimiz duvardır.

  • "HAKSIZLIĞA GELEMEM!"

    Pamuk, "Seni en çok ne çileden çıkarır?" sorusu üzerine de "Haksızlığa gelemem. İthamlara, söylentilere, yapmadığım şeyleri yapmışım gibi davranılmasına. Bunlar en rahatsız olduğum konulardır." şeklinde konuşmuştu.

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