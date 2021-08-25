"HER ŞEY DAHA ÇOK YENİ"

Derin yırtmaçlı elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu, muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi. Melisa Aslı Pamuk, ilişkisi hakkında, "Birlikteliğimiz çok güzel gidiyor. Her şey daha çok yeni ama ben özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum." açıklamasını yaptı.