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        Haberler Magazin Melisa Aslı Pamuk'tan, karnı burnunda yeni paylaşım - Magazin haberleri

        Melisa Aslı Pamuk'tan, karnı burnunda yeni paylaşım

        İlk çocuğunu kucağına almayı bekleyen ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, karnı burnunda yeni pozunu takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 21:48 Güncelleme: 04.01.2025 - 21:48
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          Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı, 2023 yılının Mayıs ayında Paris’te sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti.

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          Çiftin mutluluklarına kısa bir süre sonra bebek haberi de eklenmişti.

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          İlk kez anne olmak için gün sayan Melisa Aslı Pamuk, bir erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanıyor.

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          Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında paylaştığı asansör aynasında çektiği karede belirginleşen karnıyla dikkat çekti.

          Fotoğraflar: Instagram

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